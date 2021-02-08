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Вакцина AstraZeneca защищала от штамма из ЮАР только в 10% случаев

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина компании AstraZeneca и Оксфордского университета эффективна против южноафриканского штамма коронавируса только в 10% случаев, сообщают британские СМИ со ссылкой на исследование специалистов южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета.

"Результаты, которые мы сейчас описываем, против штамма, по оценке, составляют 10%. Очевидно, это далеко от отметки в 60%, и даже если провести более масштабное исследование, то эффективность вакцины вряд ли будет даже 40 или 50%", - сказал профессор Шабир Мадхи из университета Витватерсранда, руководивший исследованием.

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Он добавил, что результаты исследования показывают, что вакцина не защищает от умеренных случаев заражения коронавирусом сравнительно молодое население с низкой смертностью от гипертонии и диабета.

Исследование проводилось в ЮАР среди 2 тыс. человек со средним возрастом 31 год. Узнав о его результатах, власти ЮАР в воскресенье объявили о решении временно прекратить использование вакцины AstraZeneca. Страна получила 1 млн доз препарата компании и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила поднять вопрос о вакцине AstraZeneca и ее эффективности против штамма из ЮАР в понедельник.

ЮАР коронавирус AstraZeneca

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