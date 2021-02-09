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Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля

Испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca начнут до конца февраля
Фото: Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинированной вакцины "Спутника V" и препарата компании AstraZeneca, испытания начнутся в феврале и продлятся полгода, сообщил во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что "клинические испытания начнутся до конца февраля".

"Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев", - говорится в сообщении.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Азербайджан Спутник V AstraZeneca

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