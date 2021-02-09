Заявку на регистрацию "Спутника V" подали европейскому регулятору

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации вакцины "Спутник V".

"РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины Sputnik V в Европейском союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)", - говорится в заявлении фонда во вторник.

В нем отмечается, что фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. "Скорость одобрения заявки определяется EMA", - говорится в сообщении.

В РФПИ напоминают, что 19 января представители фонда, разработчики вакцины и представители ЕМА провели научную консультацию (заявку на участие в данной процедуре подавали 22 октября).