Итальянский институт призвал поскорее разрешить "Спутник V" в ЕС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает высокую эффективность, и потому следует побыстрее одобрить ее применение в ЕС, заявил директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Франческо Вайя".

"Декларированная эффективность этого препарата превышает 90%. Я надеюсь, что регуляторы в ЕС и Италии как можно быстрее выдадут разрешение на его применение", - приводит во вторник его слова издание "Гадзеттино". Вайя пояснил, что одно из преимуществ российской вакцины по сравнению с препаратами от Pfizer и Moderna - более простые условия хранения.

Ранее в феврале сообщалось, что итальянское агентство по лекарственным препаратам (Aifa) не считает возможным в сжатые сроки одобрить к применению Спутник V"и полагает, что процесс займет минимум два месяца.

"В том, что касается российской вакцины, я прекрасно понимаю, что тема вызывает большой интерес. Однако мы не можем основывать решение только на фантазиях. С одной стороны, сейчас у нас есть опубликованные в The Lancet более чем обнадеживающие результаты клинических испытаний. В то же время, нужно убедиться, что препарат будет производиться по европейским стандартам и под соответствующим контролем. На все это уйдет минимум пара месяцев", - сказал директор Aifa Никола Магрини.

Газета "Мессаджеро" поясняла, что в Риме сначала будут ждать одобрения "Спутника V" регулятором ЕС, а потом этот вопрос рассмотрит уже Aifa.

Вместе с тем, в ряде итальянских областей считают, что в данном случае нужно действовать гораздо быстрее. "Мы определим, можно ли купить на рынке дополнительные дозы вакцины, в том числе "Спутник V". Мы не понимаем, как в Aifa могут заявлять о том, что на разрешение вакцины уйдет два месяца. Нужно действовать быстрее", - сказал в начале февраля советник по вопросам здравоохранения области Лацио Алессио Д'Амато.

"Мы ведем борьбу против мировой пандемии, а нам говорят, что нужно ждать два месяца для выдачи разрешения вакцине, которую применяют уже во многих странах, в том числе в Европе. EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) и Aifa вечно опаздывают", - добавил он.

"Мессаджеро" напоминала, что губернатор области Венето Лука Дзайя уже давно заявляет, что будет искать возможность закупать дополнительные дозы вакцины, в частности, речь идет о российских и китайских препаратах.

Советник по социальным вопросам области Ломбардия Летиция Моратти, со своей стороны, сообщала, что попросила Минздрав Италии побыстрее решить вопрос с допуском "Спутника V" на итальянский рынок.

В Италии в последние недели активно обсуждается необходимость наращивать всеми доступными способами поставки вакцин от COVID-19. Это связано с тем, что зимой в страну поступили меньшие, чем ожидалось, партии вакцины от Pfizer и BioNTech. Также в Италии опасаются возможных перебоев с поставками от AstraZeneca. На этом фоне власти возлагают надежду на разрабатываемую в Италии собственную вакцину.

"Мессаджеро" в конце января констатировала, что темпы вакцинации в Италии оказались действительно медленнее, чем планировалось. Изначально в стране рассчитывали на 28,2 млн доз вакцины к 31 марта 2021 года. Однако, по последним прогнозам, эта цифра будет существенно ниже - 10 млн или максимум 15 млн доз. Для защиты от коронавируса каждому человеку требуется по две дозы вакцин.