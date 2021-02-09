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Apple и Samsung остались ведущими покупателями чипов в мире в 2020 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году крупнейшим мировым заказчиком чипов осталась Apple, говорится в обзоре исследовательской компании Gartner. На нее пришлось почти 12% покупок полупроводников.

В целом топ-10 не изменился по сравнению с 2019 годом, но их доля на глобальном рынке увеличилась до 42% против 40,9%. При этом десять крупнейших компаний повысили свои расходы на чипы на 10%.

Вторую позицию сохранила за собой южнокорейская Samsung Electronics, которая являлась лидером в 2016-2018 гг. Ее доля на рынке незначительно превышает 8%.

На третьем месте осталась китайская Huawei с долей в 4,2%, хотя американские санкции против компании негативно повлияли на ее возможности по покупке чипов на мировом рынке.

Общий объем мирового рынка увеличился на 7,3% в прошлом году и превысил $449,8 млрд.

Днем ранее американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) сообщила, что мировые продажи полупроводников по итогам 2020 года увеличились на 6,5% и составили $439 млрд. В декабре, по ее данным, продажи выросли на 8,3% в годовом измерении и на 2% по сравнению с ноябрем и составили $39,16 млрд. При этом доля выпущенных в США микросхем в мировом производстве снизилась с 37% в 1990 году до 12%.

Apple США Китай Южная Корея Gartner Samsung Electronics Huawei SIA

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