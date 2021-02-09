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В Донбассе застрелен водитель машины, пытавшийся прорваться через блокпост

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Украинские военные сообщили об инциденте с жертвой, случившемся накануне на блокпосту на линии разграничения в Донбассе.

"8 февраля около 12:00 к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение... Боец открыл огонь на поражение", - сказано в сообщении штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

Ранения получили водитель и пассажир автомобиля, позже первый умер по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о личностях водителя и пассажира не приводится.

Украина Донбасс

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