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В ВОЗ посоветовали искать ранние случаи COVID за пределами Уханя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Следующим шагом миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), цель которой - установить источник COVID-19, должны стать поиски доказательств более раннего распространения коронавируса вне Уханя, заявила эксперт ВОЗ Марион Купманс.

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"Следующим шагом должны быть поиски доказательств более раннего распространения (коронавируса - ИФ), везде, где есть указания на возможное наличие вируса...", - сказала Купманс в ответ на вопрос о возможном распространении COVID-19 в Италии в ноябре или декабре прошлого года.

Эксперты ВОЗ в Китае занимаются изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Марион Купманс Китай Ухань Коронавирус

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