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Эксперты ВОЗ не исключили появление коронавируса в Китае до официального объявления

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Предварительные результаты исследований экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, что коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено, сообщила The Wall Street Journal.

Международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус, над выявлением источника его происхождения. Они не исключили, что более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда был обнаружен первый пациент с выявленным штаммом коронавируса.

Издание пишет, что ВОЗ предложила китайской стороне проверить образцы крови у более широкого круга населения, чтобы подтвердить свою теорию, но китайские власти пока не дали на это разрешения, говорится в сообщении со ссылкой на работавших в Ухане экспертов.

В нем отмечается, что китайские специалисты провели тестирование на антитела некоторых из 90 пациентов, но антитела у них не обнаружили.

Газета пишет, что "неясно, как долго антитела выживают в организме: пару недель или пару месяцев".

Глава группы китайских экспертов в делегации ВОЗ Лян Ванянь заявил, что образцы крови и медицинские записи были проверены, но нет никаких доказательств того, что вирус появился до декабря 2019 года.

ВОЗ

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