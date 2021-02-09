Боррель заявил, что РФ не оправдала ожиданий ЕС в плане демократии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.

"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте. По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".

Боррель также заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот - добавил тревоги.

"У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен", - признался дипломат.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. "В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье", - добавил Боррель.

Ранее Боррель по итогам своего визита в Москву 4-6 февраля также отмечал, что ЕС и РФ все дальше отходят друг от друга.