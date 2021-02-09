Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза, отметив при этом, что возможность введения санкций будет обсуждаться.

"Прежде всего, мы обсудим это на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, и на заседании Европейского совета в марте. Мы представим пути для продвижения вперед, и страны-члены должны будут решать о следующих шагах". - сказал он.

При этом Боррель отметил: "Да, санкции будут обсуждаться".