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Американца, осужденного в Москве за нападение на полицию, проверят на вменяемость

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил психолого-психиатрическую экспертизу по уголовному делу в отношении студента из Техаса Тревора Рида, получившего девять лет колонии за нападение на российских полицейских летом 2020 года.

"По уголовному делу в отношении Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В среду Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционных жалобы на приговор американцу. Защита просит апелляционный суд отменить приговор и освободить Рида.

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Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил Риду девять лет колонии общего режима, признав его виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших полицейских.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 около Ленинградского шоссе мужчина ругается с двумя женщинами. Экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить его, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного машину и повезли в отдел МВД. По пути мужчина напал на водителя-полицейского, порвал его обмундирование и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, студент Тревор Рауди Рид, временно живущий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд его арестовал.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также новый госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне и говорили о необходимости его освобождения.

Тревор Рид Россия

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