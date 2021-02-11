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Белоруссия собралась сама производить китайскую вакцину от COVID-19

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает организовать у себя производство китайской вакцины от COVID-19, сообщил президент страны Александр Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.

"Мы также условились с Си Цзиньпином, что в ближайшее время они нам предоставят свою вакцину. Думаю, что Снопков (первый вице-премьер - ИФ) договорится, и китайцы помогут нам организовать по своим технологиям производство их вакцины на территории Белоруссии. У нас есть хорошие специалисты", - сказал Лукашенко.

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Он подчеркнул, что в Белоруссии считают жизненно важным организовать бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. "Что мы и делаем. Мы договаривались с Россией. Будем буквально через некоторое время производить свою вакцину по российским технологиям. И я уверен, что в ближайшее время мы в Белоруссии получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно", - заверил президент.

26 января Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили по телефону борьбу с пандемией коронавируса. "КНР подтвердила готовность поставить в Белоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского президента. Позже посол Белорусси в Китае Юрий Сенько сообщил, что белорусская сторона ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины.

Белоруссия Александр Лукашенко Китай коронавирус

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