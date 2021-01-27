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Китай готов поставить Белоруссии COVID-вакцину в нужном объеме

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре борьбу с пандемией коронавируса, Китай подтвердил готовность поставить в Беоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме, говорится в сообщении госагентства БелТА во вторник.

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"Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет", - сказано в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Китаем, подробно обсудили различные сферы сотрудничества.

Белоруссия Китай коронавирус

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