Китай готов поставить Белоруссии COVID-вакцину в нужном объеме

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре борьбу с пандемией коронавируса, Китай подтвердил готовность поставить в Беоруссию вакцину от COVID-19 в нужном объеме, говорится в сообщении госагентства БелТА во вторник.

"Стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по противодействию распространению инфекции. Как отметил китайский лидер, причин успокаиваться пока нет", - сказано в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между Белоруссией и Китаем, подробно обсудили различные сферы сотрудничества.