Лукашенко вновь заговорил о коронапсихозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска в пятницу, где лечат пациентов с коронавирусом, вновь заговорил о коронапсихозе.

"Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, что еще при появлении коронавируса предупреждал, что в противодействии инфекции очень важно не допустить паники. "Я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав", - считает Лукашенко.

Белорусский лидер вновь заявил, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. "Это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид", - отметил он.