В Швейцарии разработали назальный спрей для борьбы с COVID-19

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская компания Adwatis разработала назальный спрей, который снижает риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг швейцарская газета Le Matin.

"Если применять спрей после близкого контакта (с другим человеком - ИФ) без маски или от четырех до пяти раз в день в качестве превентивной меры, то он, как мы надеемся, позволит снизить риск заражения COVID-19", - сказала глава компании Жорж Буй.

Он пояснил, что препарат за 30 секунд после применения способен на 99% снизить количество вирусных частиц. При этом спрей эффективен не только против COVID-19, но и против других вирусов.

Глава компании отметил, что в состав спрея, в частности, входит японская ионизированная вода с антимикробными свойствами, которая уже применяется в косметике и лекарствах для лечения ран и ожогов.

По его словам, производство препарата запустят в сотрудничестве с французской компанией B&P, которая, как ожидается, начнет продажу спрея во Франции с конца февраля.