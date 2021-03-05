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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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В Швейцарии прошла минута молчания в память об умерших от COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Швейцарии 5 марта днем прошла минута молчания в память об умерших от последствий заражения коронавирусом. Ее провели ровно через год после первого летального случая в стране.

Траурная церемония началась в 11:59 по местному времени (13:59 по Москве), а через минуту по всей стране зазвонили церковные колокола.

В Швейцарии общенациональные минуты молчания объявляют редко. В частности, их проводили после терактов 11 сентября 2001 года в США, после нападения на региональную ассамблею в кантоне Цуг также в 2001 году и после терактов в Мадриде в 2004 году.

По данным сайта Worldometer, всего за время пандемии в Швейцарии выявили 562 290 случаев заражения коронавирусом, 10 034 заболевших умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Швейцария коронавирус

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