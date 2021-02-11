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Венгрия начала вакцинацию населения "Спутником V"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Врачи в Венгрии начали в четверг вакцинацию против коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V", передает агентство ЭФЭ.

Российской вакциной прививают в Венгрии граждан старше 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями. Вакцинация проводится в пяти центрах по всей стране.

Венгрия стала первой страной в ЕС, которая применяет российскую вакцину. Этот препарат был зарегистрирован в Венгрии в январе.

На данный момент у Венгрии есть несколько десятков тысяч доз "Спутника V", отмечает ЭФЭ.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Венгрия Коронавирус

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