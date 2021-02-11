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Узбекистан разрешил сертификацию и регистрацию вакцины "Спутник V"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия Узбекистана по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 одобрила проведение сертификации российской вакцины "Спутник V" с ее последующей регистрацией.

"На заседании комиссии рассмотрены итоги результатов проведения третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", представленные российской стороной. На этом основании одобрено начало, на первом этапе, сертификации с последующей регистрации вакцины "Спутник V", - сообщил в четверг оперштаб при правительстве страны.

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По его данным, санэпидслужбе поручено разработать алгоритм и особого порядка вакцинации против коронавируса. Предусмотрено, что вакцинация будет добровольной и в первую очередь для тех, кто подвержен заражению - для людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, медицинских работников, сотрудников детских садов, школ и высших учебных заведений, а также правоохранительных органов, работающих в непосредственном контакте с населением.

По данным посольства РФ в Узбекистане, Россия поставит в республику 1 млн доз вакцины "Спутник V" (центр им. Гамалеи) для вакцинации трудовых мигрантов, в 2021 году ожидается подписание контракта на поставку в страну вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор").

В настоящее время в стране проводится третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Вместе с тем Узбекистан в рамках программы COVAX хочет получить 100 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Узбекистан Спутник V

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