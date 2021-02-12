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Украина получит вакцину AstraZeneca на следующей неделе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На следующей неделе Украина может получить вакцину против коронавируса фирмы AstraZeneca, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Вакцины будут использовать после того, как их зарегистрируют.

По словам Ляшко, Украина согласовала контракт на поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты привезут из Индии.

В рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Ранее власти Украины объявляли, что в феврале начнут вакцинацию препаратом компании Pfizer.

Украина коронавирус AstraZeneca COVID-19

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