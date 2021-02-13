Поставки вакцины Pfizer на Украину были задержаны

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Поставки вакцины Pfizer на Украину пока откладываются в связи с задержками заключения контрактов компании в рамках механизма COVAX, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Вместе с тем Минздрав Украины на следующей неделе ожидает поступления в страну вакцины AstraZeneca, которая произведена на мощностях индийской компании Serum Institute.

Ляшко подчеркнул, что задержка поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX связана, с изменением подхода к регистрации вакцины.

"Украина попала в число 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. Ни в одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине - нужно, чтобы вакцина была зарегистрирована в стране. Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут этот сделать, ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз, из них 117 тыс. доз Pfizer, дополнительно Украина может поспросить увеличить количество вакцины Pfizer.

По его словам, также Украина в рамках COVAX получит 2,2, млн доз вакцины AstraZeneca, это количество может быть увеличено до 3,7 млн доз до конца второго квартала.

Он подчеркнул, что логистика кампании вакцинации от COVID-19 позволяет начать вакцинацию как в случае поставок вакцины Pfizer, так и вакцины AstraZeneca.

Ляшко отметил, что в рамках COVAX в Украину будет поставлена вакцина AstraZeneca, произведенная на мощностях в Южной Корее.

Ранее официальный Киев объявил российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Власти страны настаивают, что российская вакцина - это инструмент пропаганды.