Оглашен новый состав кабинета министров Италии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экс-глава ЕЦБ Марио Драги, которому было поручено сформировать новый кабинет министров Италии, в пятницу по итогам встречи с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой объявил состав своего правительства.

Как сообщил Квининальский дворец, Луиджи ди Майо сохранил пост главы внешнеполитического ведомства, МВД возглавит Лучана Ламорджезе, министерство обороны - Лоренцо Гуэрини, минюст - Марта Картабиа, экономический блок возглавит Даниэле Франко.

В течение недели Драги пытался заручиться поддержкой со партий страны, чтобы сформировать "правительство национального единства", чтобы решить ситуацию с пандемией, которая привела к тяжелым экономическим последствиям. Накануне Драги поддержала играющая ключевую роль в итальянской политике популистская партия "Движения пяти звезд".

На следующей неделе, как ожидается, в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому совету министров.

Ранее в феврале президент Италии Серджо Маттарелла поручил Драги сформировать правительство страны. Драги предложение принял, однако предупредил, что оставляет за собой право пересмотреть это решение, если увидит, что не может сформировать стабильный совет министров.

Такой шаг Маттареллы вызван кризисом в правящей коалиции, который привел к отставке премьера Италии Джузеппе Конте. В конце января Маттарелла попросил спикера Палаты депутатов парламента Роберто Фико провести консультации и определить, можно ли преодолеть разногласия в коалиции и сформировать такое правительство, которое сможет рассчитывать на поддержку стабильного большинства в парламенте. При этом рассматривался как вариант с Конте во главе совета министров, так и вариант, при котором премьером стал бы кто-то другой.

В итоге Фико доложил Маттарелле, что не смог найти вариант, при котором сохранилась бы правящая коалиция из левых партий и "Движения пяти звезд".

Маттарелла в обращении к согражданам пояснил, что не считает правильным проводить сейчас досрочные выборы в парламент, так как в настоящее время Италия переживает очередную волну коронавируса, а также вызванные пандемией большие экономические трудности. Президент подчеркнул, что в Италии процесс предвыборной кампании и формирования коалиции после выборов обычно растягивается на месяцы.