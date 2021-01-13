Выход партии экс-премьера Италии из коалиции привел к кризису правительства

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет министров Италии во главе с Джузеппе Конте в среду оказался в ситуации политического кризиса после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке, информируют итальянские СМИ.

Как сообщил лидер партии "Италия Вива" экс-премьер Маттео Ренци, правительство покидают министр по вопросам сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Бонетти.

По словам Ренци, к такому решению привели действия Конте. Ренци двано критикует политику главы Совета министров в вопросе распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики от последствий пандемии коронавируса.

Один из лидеров Демократической партии Италии, бывший министр юстиции Андреа Орландо назвал решение Ренци "серьезной ошибкой, которую допустили несколько человек, но за которую заплатят все".

До настоящего момента в правящую коалицию входили три партии: популистское "Движение пяти звезд" (M5S), левоцентристская Демократическая партия и возглавляемая Ренци "Италия Вива".