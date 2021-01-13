Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Выход партии экс-премьера Италии из коалиции привел к кризису правительства

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет министров Италии во главе с Джузеппе Конте в среду оказался в ситуации политического кризиса после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке, информируют итальянские СМИ.

Как сообщил лидер партии "Италия Вива" экс-премьер Маттео Ренци, правительство покидают министр по вопросам сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Бонетти.

По словам Ренци, к такому решению привели действия Конте. Ренци двано критикует политику главы Совета министров в вопросе распределения средств, выделенных ЕС на восстановление итальянской экономики от последствий пандемии коронавируса.

Один из лидеров Демократической партии Италии, бывший министр юстиции Андреа Орландо назвал решение Ренци "серьезной ошибкой, которую допустили несколько человек, но за которую заплатят все".

До настоящего момента в правящую коалицию входили три партии: популистское "Движение пяти звезд" (M5S), левоцентристская Демократическая партия и возглавляемая Ренци "Италия Вива".

Италия Маттео Ренци Италия Вива

Новости

Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Нынешней коалиции трех партий не будет в новом парламенте Эстонии

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций

Лидер большинства в Сенате отказался созывать экстренное заседание по импичменту Трампа

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Киев призвали подписать прямые договоры с "Газпромом"

Пандемия коронавируса

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');