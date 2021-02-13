В Италии приступило к работе новое правительство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет министров Италии во главе с бывшим председателем ЕЦБ Марио Драги провел в субботу свое первое заседание, передает итальянское телевидение.

Несколькими часами ранее премьер и все 23 его министра принесли присягу в присутствии президента страны Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.

Драги сформировал правительство, чтобы положить конец политическому кризису: прежний совет министров во главе с Джузеппе Конте утратил стабильную поддержку большинства в парламенте. В итоге Маттарелла решил, что с учетом пандемии коронавируса COVID-19 проводить досрочные выборы было бы неразумно. Вместо этого он поручил Драги сформировать "неполитическое" правительство для продолжения борьбы против пандемии и вызванных ею экономических проблем.

Драги в ходе консультаций в феврале заручился поддержкой основных политических партий и сформировал совет министров, в который вошли как технократы, так и некоторые представители политических сил Италии. Часть министров из прежнего правительства сохранили свои посты.

Так, лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо остался главой МИД Италии. Министром обороны остался Лоренцо Гуэрини (Демократическая партия). Сохранила свой пост глава МВД Лучана Ламорджезе, не представляющая какую бы то ни было партию.

Министром юстиции стала Марта Картабия, министром экономики - Даниэле Франко. Оба эти назначения - неполитические. Министром экономического развития назначен Джанкарло Джорджетти (партия "Лига").

Ожидается, что на следующей неделе парламент проголосует по вопросу доверия новому совету министров Италии.