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Сенатор-республиканец предупредил о возможности импичмента для вице-президента США

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддерживающий экс-президента США Дональда Трампа, считает, что вице-президент США Камала Харрис может столкнуться с процедурой импичмента в будущем, если контроль в Палате представителей Конгресса перейдет в руки Республиканской партии.

"Я не знаю, как Камала Харрис не столкнется импичментом, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей, потому что она на самом деле выручила бунтовщиков, и один из участников беспорядков вернулся на улицу и разбил кому-то голову", - сказал Грэм в интервью Fox News.

"Итак, мы открыли ящик Пандоры, и мне грустно за страну", - отметил он.

Харрис в июне 2020 года опубликовала в твиттере обращение с просьбой жертвовать деньги Фонду свободной Миннесоты, который собирал деньги на залог для арестованных участников беспорядков.

Сенатор также раскритиковал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла за то, что тот хоть и проголосовал против импичмента Трампу, обвинил экс-президента в беспорядках в Капитолии 6 января.

По его мнению, речь Макконнелла будет использована политическими противниками во время выборов в Конгресс в 2022 году.

"Я думаю, что речь сенатора Макконнелла, очевидно, сняла груз с его плеч, но, к сожалению, он переложил груз на плечи республиканцев. Эту речь вы увидите во время кампании 2022 года", - заявил Грэм.

Он добавил, что разговаривал с Трампом после процесса по импичменту в Сенате. По его словам, хотя бывший президент расстроен поведением некоторых членов партии, он "взволнован 2022 годом" и надеется помочь Республиканской партии победить на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году.

Сторонники объявления импичмента экс-президенту США не смогли набрать достаточного количества голосов в ходе голосования в сенате. Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились 7 коллег-республиканцев, однако их голосов не хватило, чтобы объявить импичмент экс-президенту США, поскольку для этого необходима поддержка минимум двух третей голосующих.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, несмотря на то, что проголосовал против объявления Трампу импичмента, заявил, что "нет сомнений в том, что президент Трамп несёт ответственность с практической и моральной точки зрения за провоцирование" событий 6 января.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки - просил их разойтись по домам.

Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошёл через процедуру импичмента.

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