Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий 6 января после того, как сенат на процессе по импичменту оправдал экс-президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

"Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11", - говорится в пресс-релизе на сайте спикера.

Комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти". Согласно заявлению Пелоси, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.

Запросы на создание комиссии, аналогичной той, что была создана после теракта 11 сентября, поступили в течение нескольких недель после беспорядков в здании Конгресса.

Штурм Капитолия и второй импичмент Трампа

6 января сторонники Трампа прорвались в здание конгресса США в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли.

За несколько часов до этого Трамп, выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне, в очередной раз заявил, что не признает поражения на президентских выборах, обвинив Джо Байдена в масштабных махинациях. Он призвал собравшихся не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

Вскоре палата представителей объявила ему импичмент - второй за время его президентского срока, но сенат снова оправдал Трампа. Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным, с ними согласились семь коллег-республиканцев, но и их голосов не хватило: чтобы объявить импичмент, была необходима поддержка минимум двух третей голосующих.

Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды прошел через процедуру импичмента.