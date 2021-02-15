Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Tesla близка к заключению соглашения о производстве электромобилей в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Обсуждается строительство сборочного завода в штате Карнатака, в окрестностях столицы штата - города Бангалор. Переговоры идут уже шесть месяцев, говорят собеседники агентства.

Tesla проводит due diligence офисной недвижимости в регионе и планирует создать предприятие для исследований и разработок (R&D). Компания уже зарегистрировала индийское подразделение и офисы в центре Бангалора.

Tesla построила в Китае свой первый завод за пределами США и теперь является лидером по продаже премиальных электромобилей в стране. Она также запустила в Шанхае завод по производству зарядных станций для электромобилей Supercharger. Официально данный проект был запущен менее чем полгода назад, в августе 2020 года. Как сообщало агентство "Синьхуа", объем инвестиций в него составляет 42 млн юаней ($6,5 млн).

Продажи электромобилей составляют около 5% от общего годового показателя продаж автомобилей в Китае, тогда как в Индии доля этого сегмента составляет менее 1%, по данным Bloomberg. Агентство отмечает, что выход на индийский рынок может оказаться для компании сложнее, чем на китайский.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в Китае находится около 60% всех общественных станций для медленной и быстрой зарядки электромобилей в мире. Китайские автопроизводители создают конкурентоспособные модели электрокаров и развивают диверсифицированную экосистему, в связи с чем страна "может изменить текущую ситуацию в глобальной автомобильной отрасли", отметили аналитики UBS Group AG в январском отчете.

Индия предпринимает аналогичные шаги, но в меньших масштабах.

Власти страны также сократили налог на электромобили до 5% с 12% с августа 2019 года. Таким образом, показатель стал существенно меньше по сравнению с налогом в 28% на другие автомобили, что спровоцировало критику со стороны автопроизводителей, например, Toyota Motor.