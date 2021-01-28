Tesla впервые завершила год с чистой прибылью

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. впервые в своей истории завершил год с чистой прибылью, а также обнародовал планы существенного увеличения производства в ближайшие годы, с учетом рекордных поставок в минувшем году.

Tesla планирует наращивать производство автомобилей примерно на 50% в год и, вероятно, темпы роста будут выше этого уровня в текущем и следующем году, заявил глава Tesla Илон Маск. В 2020 году Tesla продала порядка 500 тыс. автомобилей.

Маск ранее поставил цель продаж на 2021 год на уровне 840 тыс. - 1 млн автомобилей. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидают поставки на уровне 769 тыс. машин.

Как сообщается в пресс-релизе Tesla, чистая прибыль в 2020 году составила $721 млрд по сравнению с чистым убытком в $862 млн в 2019 году. Годовая выручка компании составила $31,5 млрд по сравнению с $24,6 млрд годом ранее и средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $31,1 млрд.

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль Tesla составила $270 млн, или $0,24 на акцию, по сравнению с $105 млн, или $0,11 на акцию, за тот же период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,8 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза рынка на уровне $1,02 на акцию.

Квартальная выручка Tesla подскочила на 46%, до $7,38 млрд, но также не оправдала ожиданий рынка. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $10,47 млрд.

Новые модели автомобилей, новые предприятия и наращивание производства сделают 2021 год отличным для Tesla, заявил Маск в ходе телефонной конференции с аналитиками.

Позднее он отметил, что планирует остаться на посту CEO в течение следующих нескольких лет.

Показатели Tesla били прогнозы рынка в течение предыдущих пяти кварталов, и тот факт, что они не оправдали ожиданий в четвертом квартале, разочаровал инвесторов. Кроме того, они негативно восприняли отсутствие четкой цели продаж автопроизводителя на 2021 год, отмечает аналитик CFRA Гаретт Нельсон.

Капитализация Tesla взлетела на 643% за последние 12 месяцев и составляет на данный момент более $837 млрд. Маск связывает скачок капитализации компании, в частности, с ее разработками в сфере самоуправляемых автомобилей.

В будущем полностью самоуправляемые автомобили можно будет использовать как роботакси, которое будет приносить доход своим владельцам, заявил он.

По словам Маска, Tesla в скором времени начнет предлагать своим клиентам функции беспилотного вождения по подписке и открыта к рассмотрению возможности лицензирования своего ПО для использования другими автопроизводителями.