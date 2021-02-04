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Tesla ввела в строй в Китае завод зарядных станций для электромобилей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Tesla China ввела в строй в Шанхае завод по производству зарядных станций для электромобилей Supercharger.

Официально данный проект был запущен менее чем полгода назад, в августе 2020 года. Объем инвестиций в него составляет 42 млн юаней ($6,5 млн), сообщает агентство "Синьхуа".

Первоначально мощность предприятия, которое занимает 5 тыс. кв. м, составит 10 тыс. зарядных колонок в год, в основном, модели V3.

В настоящее время все подобные устройства компания импортирует в КНР из США.

По данным Tesla, V3 позволяет за 15 минут зарядить электромобиль настолько, чтобы он проехал 250 км.

За прошлый год Tesla установила в материковом Китае свыше 410 зарядных станций Supercharge, включая более 180 V3.

Tesla Китай

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