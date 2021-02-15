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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
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На севере Вьетнама со вторника введут локдаун из-за вспышки COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В провинции Хайзыонг на севере Вьетнама со вторника, 16 февраля, в силу вступает распоряжение оставаться дома из-за всплеска случаев коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

"Власти обратились с просьбой к жителям Хайзыонга оставаться дома и выходить только при необходимости, например, чтобы купить еду или лекарства, а также по причине работы на фабриках или производственных предприятиях, на которые не поступало предписания о закрытии", - приводят СМИ слова из заявления представителя Минздрава.

Карантин для 2 млн жителей провинции будет действовать в течение 15 дней. Запрещается собираться в количестве более двух человек. Школы, бары, рестораны и залы караоке, которые приостановили работу в преддверии Нового года по лунному календарю (11 февраля), остаются закрытыми. В случае выхода на улицу необходимо соблюдать дистанцию в два метра от окружающих.

Более того, ограничена работа общественного транспорта. Въезд в провинцию на транспорте разрешен лишь по неотложным делам.

Согласно распоряжению властей, необходимо также переселить людей, которые находятся в трех карантинных центрах провинции, по причине распространения в той местности коронавирусной инфекции.

Последнюю вспышку коронавируса во Вьетнаме, которая началась на севере страны, а затем распространилась по центральной и южной ее части, связывают с возникновением более заразных штаммов COVID-19, в частности, британского и южноафриканского.

Западные СМИ напоминают, что в ответ на вспышку вируса жители наиболее эпидемиологически неблагоприятных районов страны получили распоряжение оставаться дома.

В столице Ханое и Хошимине в связи с распространением COVID-19 до конца февраля закрыли школы.

С конца января во Вьетнаме выявили 637 внутренних случаев заражения коронавирусом, из них 461 приходится на провинцию Хайзыонг.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали 2229 случаев заражения, зарегистрировали 35 случаев смерти среди инфицированных.

Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Хайзыонг Вьетнам Коронавирус

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