Вспышку коронавируса во Вьетнаме вызвал "британский" штамм COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Причиной вспышки коронавируса COVID-19 во Вьетнаме, которая распространилась на 10 провинций и городов страны, стал более заразный "британский" штамм вируса, заявил на заседании кабинета министров глава вьетнамского Минздрава Нгуен Тхань Лонг.

"Генетические исследования показали, что 12 из 276 новых пациентов заражены штаммом из Соединенного Королевства, хотя источник этой вспышки болезни остается неизвестным", - приводит во вторник слова министра сингапурский телеканал Channel News Asia.

Он отметил, что спустя шесть дней после выявления вируса в северной провинции Хайзыонг властям удалось взять под контроль очаг болезни, однако в Ханое, где зарегистрированы 20 случаев болезни, требуется дольше времени для нормализации ситуации. Министр отметил, что Минздрав намерен увеличить масштабы тестирования в Ханое до 40 тыс. проб в день.

Channel News Asia напоминает, что благодаря массовому тестированию и жестким карантинным мерам во Вьетнаме зафиксировали всего лишь 1 851 случай вируса и смерть 35 инфицированных.

В минувшую субботу, 30 января, власти одобрили к применению вакцину компании AstraZeneca. Во вьетнамском правительстве ранее сообщили, что ведут переговоры о приобретении 30 млн доз препарата. Первая партия вакцины в 50 тыс. доз, как ожидается, прибудет в страну до марта.