Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября", - заявил гендиректор ВОЗ на брифинге.

Он уточнил, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

"Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса", - заключил глава ВОЗ.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 109 млн человек, более 2,4 млн умерли.

Хроника коронавируса. Февраль.

15
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac
ВОЗ коронавирус

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

Укладку "Северного потока 2" возобновили на Балтике

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Fix Price объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн

Направленный к МКС "Прогресс МС-15" выведен на промежуточную орбиту

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');