Прирост случаев COVID-19 в РФ опустился к уровню десятых чисел октября

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 233 случая, что является минимальным значением с десятых чисел октября 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

С начала года в РФ наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых заболевших коронавирусом, значения вторника соотносятся с данными за октябрь: 11 октября впервые было выявлено 13 634 новых случая заражения, но в тот период шел подъем заболеваемости.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 459 летальных исходов от COVID-19, 17 627 человек были выписаны по выздоровлении.

В Москве выявлено 1 409 новых случая заражения коронавирусом за сутки, 60 пациентов скончались, 2 062 выписаны из больниц.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 099 тыс. 323 случая коронавирусной инфекции (+0,32%), 80 тыс. 979 умерших и 3 млн 624 тыс. 663 выписанных.

В Петербурге зарегистрированы 1 082 новых случая COVID-19. Еще 643 случая - в Московской области, 416 - в Нижегородской области, 358 - в Воронежской области, 332 - в Ростовской области, 297 - в Самарской области, 259 - в Челябинской области, 253 - в Пермском крае, 246 - в Иркутской области, 232 - в Свердловской области, 223 - в Вологодской области.

Кроме того, 221 случай зафиксирован в Саратовской области, 212 - в Волгоградской области, 200 - в Пензенской области, 195 - в Красноярском крае, по 189 - в Архангельской области, Ленинградской области, 167 - в Краснодарском крае, по 163 - в Карелии и Ярославской области, 162 - в Алтайском крае, 161 - в Тверской области, 158 - в Курской области, 157 - в Ставропольском крае, 154 - в Башкирии, 153 - в Забайкальском крае, 150 - в Белгородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.