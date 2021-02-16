Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 155 627+341 375

Прирост случаев COVID-19 в РФ опустился к уровню десятых чисел октября

Прирост случаев COVID-19 в РФ опустился к уровню десятых чисел октября
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 233 случая, что является минимальным значением с десятых чисел октября 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

С начала года в РФ наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых заболевших коронавирусом, значения вторника соотносятся с данными за октябрь: 11 октября впервые было выявлено 13 634 новых случая заражения, но в тот период шел подъем заболеваемости.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 459 летальных исходов от COVID-19, 17 627 человек были выписаны по выздоровлении.

В Москве выявлено 1 409 новых случая заражения коронавирусом за сутки, 60 пациентов скончались, 2 062 выписаны из больниц.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 099 тыс. 323 случая коронавирусной инфекции (+0,32%), 80 тыс. 979 умерших и 3 млн 624 тыс. 663 выписанных.

В Петербурге зарегистрированы 1 082 новых случая COVID-19. Еще 643 случая - в Московской области, 416 - в Нижегородской области, 358 - в Воронежской области, 332 - в Ростовской области, 297 - в Самарской области, 259 - в Челябинской области, 253 - в Пермском крае, 246 - в Иркутской области, 232 - в Свердловской области, 223 - в Вологодской области.

Кроме того, 221 случай зафиксирован в Саратовской области, 212 - в Волгоградской области, 200 - в Пензенской области, 195 - в Красноярском крае, по 189 - в Архангельской области, Ленинградской области, 167 - в Краснодарском крае, по 163 - в Карелии и Ярославской области, 162 - в Алтайском крае, 161 - в Тверской области, 158 - в Курской области, 157 - в Ставропольском крае, 154 - в Башкирии, 153 - в Забайкальском крае, 150 - в Белгородской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Февраль.

15
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac
коронавирус

Новости по теме

Новости

Судья Акимова определится с жалобой прокурора на Навального ближе к приговору

Пандемия коронавируса

В РФ могут одобрить еще один препарат для лечения коронавируса

Прокурор попросила передать СК список оскорбительных высказываний Навального

Прокурор попросила передать СК список оскорбительных высказываний Навального

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет пост с 1 марта

Что произошло за день: понедельник, 15 февраля

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

Кабмин потребовал доработки законопроекта ВС об уголовном проступке

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');