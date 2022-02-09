Норвежская нефтегазовая Equinor вернулась к прибыли в 2021 году

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2021 года норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA в четвертом квартале 2021 года и по итогам всего года вернулась к чистой прибыли. На фоне сильных квартальных результатов компания сообщила о повышении дивидендов и увеличении программы обратного выкупа акций.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль Equinor составила $3,37 млрд против убытка $2,42 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $14,99 млрд против $756 млн. Аналитики, опрошенные самой компанией, прогнозировали чистую прибыль на уровне $3,41 млрд, скорректированную - $13,21 млрд.

Выручка Equinor за отчетный квартал увеличилась почти в три раза и достигла $32,13 млрд.

В 2021 году в целом чистая прибыль компании составила $8,58 млрд против убытка в $5,5 млрд в 2020 году, скорректированная прибыль подскочила до $33,49 млрд с $3,94 млрд. Показатель свободного денежного потока достиг $25 млрд.

Добыча Equinor в четвертом квартале составила 2,158 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 2,043 млн б/с в октябре-декабре 2020 года. В 2021 году в целом добыча осталась примерно на уровне 2020 года и составила 2,079 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена топлива между тем выросла до $66,3 за баррель с $36,5 за баррель нефтяного эквивалента.

Компания выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 20 центов на акцию против 18 центов за предыдущие два квартала. Также компания объявила специальные дивиденды в размере 20 центов на акцию, которые будут выплачиваться за каждый квартал с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2022 года. Программа обратного выкупа акций в 2022 году составит $5 млрд против $1,3 млрд в 2021 году.

Компания ожидает, что ее капитальные затраты в 2022 и 2023 годах составят около $10 млрд, в 2024 и 2025 годах показатель увеличится до $12 млрд в год. Добыча в 2022 году, как ожидается, вырастет на 2% по сравнению с прошлым годом.

Капитализация Equinor за последние 12 месяцев подскочила примерно на 64% и составляет 851,3 млрд норвежских крон ($96,6 млрд).