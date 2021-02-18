Рубль немного подешевел к доллару и евро в начале торгов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к доллару и евро утром в четверг на "Московской бирже" на фоне снижения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,81 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на семь копеек, до 73,78 рубля. Евро подорожал на 8, 25 копейки, до 88,85 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 7,56 копейки к уровню закрытия среды, до 80,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. В четверг торговые площадки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по лунному календарю, и основные индексы бирж Поднебесной снижаются из-за выхода инвесторов из рисковых активов.

Уменьшению интереса к риску способствует продолжающееся укрепление доллара на рынке Forex. Доллар укрепляется на фоне роста доходности US Treasuries. В частности, доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года, и в целом такая тенденция может привести к более активному переходу инвесторов в государственные облигации США.

Трейдеры оценивают опубликованный ранее протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), проходившего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей Федрезерва в отношении долгосрочных перспектив американской экономики стали более оптимистичными.

Тем не менее, они не считали возможным, что в обозримом будущем сформируются условия для сокращения Центробанком объема реализуемой им масштабной программы выкупа активов.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов.

Brent ранее преодолевала отметку $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,89%, до $64,91 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,72%, до $61,58 за баррель.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки. При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.