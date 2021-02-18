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Рубль немного подешевел к доллару и евро в начале торгов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к доллару и евро утром в четверг на "Московской бирже" на фоне снижения интереса инвесторов к риску.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,81 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на семь копеек, до 73,78 рубля. Евро подорожал на 8, 25 копейки, до 88,85 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 7,56 копейки к уровню закрытия среды, до 80,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. В четверг торговые площадки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по лунному календарю, и основные индексы бирж Поднебесной снижаются из-за выхода инвесторов из рисковых активов.

Уменьшению интереса к риску способствует продолжающееся укрепление доллара на рынке Forex. Доллар укрепляется на фоне роста доходности US Treasuries. В частности, доходность 10-летних облигаций достигла 1,33%, максимальной отметки с февраля 2020 года, и в целом такая тенденция может привести к более активному переходу инвесторов в государственные облигации США.

Трейдеры оценивают опубликованный ранее протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), проходившего 26-27 января. Протокол показал, что прогнозы руководителей Федрезерва в отношении долгосрочных перспектив американской экономики стали более оптимистичными.

Тем не менее, они не считали возможным, что в обозримом будущем сформируются условия для сокращения Центробанком объема реализуемой им масштабной программы выкупа активов.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне резкого сокращения добычи в США из-за сильных морозов.

Brent ранее преодолевала отметку $65 за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Сильные морозы затронули не только Техас, но и ряд других штатов, вызвав перебои в энергоснабжении, что повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а также сокращение добычи нефти и газа.

Объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,89%, до $64,91 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,72%, до $61,58 за баррель.

Снижение добычи в США составило в общей сложности более 4 млн баррелей в сутки. При этом сократился спрос на бензин, поскольку из-за сильных морозов многие американцы вынуждены избегать поездок на автомобилях.

Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на советников властей Саудовской Аравии, что страна планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы.

В начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Однако теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, говорят советники саудовских властей.

По их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта.

Московская биржа ФРС США Brent WTI Саудовская Аравия

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