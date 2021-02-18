Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 901 090+393 682

В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки

В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Испании в ночь на четверг протесты против ареста рэп-музыканта Пабло Хаселя переросли в беспорядки в крупных городах страны, сообщает "Би-би-си". Дело Хаселя возродило дебаты о свободе слова в Испании.

32-летний рэпер, придерживающийся левых взглядов, в своих твитах и текстах песен часто критикует испанскую монархию. В одной из композиций он назвал короля и правящие круги "преступной бандой" и "паразитами". В 2018 году Хасель был осужден за поддержку терроризма и нецензурную песню про короля.

Музыканту грозит девять месяцев тюремного заключения. 12 февраля истек крайний срок, когда он должен был сдаться полиции. Вместо этого Хасель забаррикадировался в университете своего родного города Лерида. Это не помешало силовикам задержать его во вторник.

Однако после ареста рэпера во многих городах страны прокатилась волна возмущения и протестов. Сам Хасель накануне заявил, что народный гнев направлен против того, что сам он называет проявлениями фашизма и произвола в Испании.

В Мадриде и Барселоне тысячи сочувствующих Хаселю вышли на улицы. Силовики, вооруженные дубинками и щитами, дали им отпор. Десятки человек были арестованы, в том числе по меньшей мере 14 человек в Мадриде и 29 в Барселоне.

В испанской столице демонстрация начиналась мирно: протестующие хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хаселю". Но после того, как в силовиков полетели бутылки и камни, они в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В Барселоне демонстранты устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах. Пожарные тушили очаги пожара.

Насильственные протесты прошли в Лериде, Жироне и Таррагоне, сообщила полиция.

Испания Пабло Хасель

Новости

Белорусские журналистки получили по два года колонии за стрим митинга

Премьер Грузии Гахария решил уйти в отставку

Премьер Грузии Гахария решил уйти в отставку
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 110 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

Власти Техаса предупредили граждан, что электричество будет к выходным

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Тысячи нацгвардейцев будут охранять Вашингтон, чтобы предотвратить беспорядки

Шеф Пентагона назвал политику России одной из основных угроз странам НАТО

Минздрав Украины назвал препарат, с которым начнется вакцинация против COVID-19

Выявлен возможный гибрид "британского" и "калифорнийского" коронавирусов

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');