В Испании протесты против ареста рэпера переросли в беспорядки

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Испании в ночь на четверг протесты против ареста рэп-музыканта Пабло Хаселя переросли в беспорядки в крупных городах страны, сообщает "Би-би-си". Дело Хаселя возродило дебаты о свободе слова в Испании.

32-летний рэпер, придерживающийся левых взглядов, в своих твитах и текстах песен часто критикует испанскую монархию. В одной из композиций он назвал короля и правящие круги "преступной бандой" и "паразитами". В 2018 году Хасель был осужден за поддержку терроризма и нецензурную песню про короля.

Музыканту грозит девять месяцев тюремного заключения. 12 февраля истек крайний срок, когда он должен был сдаться полиции. Вместо этого Хасель забаррикадировался в университете своего родного города Лерида. Это не помешало силовикам задержать его во вторник.

Однако после ареста рэпера во многих городах страны прокатилась волна возмущения и протестов. Сам Хасель накануне заявил, что народный гнев направлен против того, что сам он называет проявлениями фашизма и произвола в Испании.

В Мадриде и Барселоне тысячи сочувствующих Хаселю вышли на улицы. Силовики, вооруженные дубинками и щитами, дали им отпор. Десятки человек были арестованы, в том числе по меньшей мере 14 человек в Мадриде и 29 в Барселоне.

В испанской столице демонстрация начиналась мирно: протестующие хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Хаселю". Но после того, как в силовиков полетели бутылки и камни, они в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В Барселоне демонстранты устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах. Пожарные тушили очаги пожара.

Насильственные протесты прошли в Лериде, Жироне и Таррагоне, сообщила полиция.