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В Каталонии четвертую ночь не утихают беспорядки после ареста рэпера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотни человек приняли участие в пятницу вечером в мирной акции в ряде городов Каталонии с требованием освобождения рэпера Пабло Хаселя, однако ночью мирные выступления переросли в беспорядки, сообщает в субботу испанское национальное телерадиовещание.

В Барселоне агрессивно настроенные люди поджигали контейнеры для мусора, крушили витрины, грабили магазины, закидывали камнями полицейских.

Задержаны четверо участников беспорядков – двое в Барселоне, еще двое – в Жироне.

Волнения продолжаются уже четвертую ночь. Они начались после того, как в тюрьму на девять месяцев был заключен рэпер Хасель. Он был признан виновным из-за экстремистского содержания текстов его песен. В них также содержатся призывы к разжиганию ненависти и нападки на королевскую семью. В то же время сторонники рэпера считают этот арест политически мотивированным и заявляют о нарушении принципов свободы слова.

Протесты после ареста рэпера в Испании

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Барселона
Испания Каталония Пабло Хасель

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