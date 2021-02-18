Полиция Бразилии проверяет сообщения о "ветреной вакцинации" от COVID

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бразильская полиция начала расследование заявлений граждан, утверждающих, что работники здравоохранения вводят жителям страны поддельные вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает британское издание The Guardian в четверг.

По его данным, в четырех штатах зафиксированы случаи, когда медсестры проводили вакцинацию пустыми шприцами. Местные СМИ назвали такое явление "ветреной вакцинацией".

Полиция объявила о начале расследования накануне на фоне слухов о том, что медсестры являются либо сторонниками теории заговора антипрививочников, либо крадут препараты с целью продать их на "черном рынке".

"Сначала казалось, что это единичный случай, но, хотя все это еще исключение, весьма тревожно то, что мы наблюдаем это в нескольких местах", - сказала Карла Домингус, эпидемиолог, которая координировала бразильскую национальную программу по иммунизации в 2011-2019 гг.

"Эти медики либо были плохо обучены, либо делали это со злым умыслом. В обоих случаях это неприемлемо", - добавила Домингус.

Эпидемиолог также раскритиковала программу распределения вакцин, назвав ее "абсолютно неорганизованной".

Полиция штата Рио-де-Жанейро заявила, что в случае, если дозы вакцины были незаконно присвоены, вовлеченные в эти действия могут быть осуждены за хищение, что влечет наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

На сайте бразильского новостного портала "Глобу" было опубликовано видео, на котором медсестра пустым шприцем делает прививку 94-летней женщине на специализированном объекте для вакцинации на автопарковке в муниципалитете Петрополис.

По данным The Guardian, после того, как видео стало "вирусным", медсестру уволили и муниципалитет, областной совет медсестер и местная полиция инициировали расследование.

В Бразилии за время пандемии COVID-19 выявили свыше 9,9 млн случаев заражения, более 242 тыс. инфицированных скончались.