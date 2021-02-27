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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
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Бразилия перешагнула отметку в 250 тыс. смертей от COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Бразилии свыше 250 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает бразильская телерадиослужба Globo.

К утру 27 февраля в стране насчитывается, по официальным данным, не менее 252 988 смертей от коронавируса. На протяжении последних трех дней в среднем в день в стране умирают более 1,1 тыс. человек, у которых выявлен коронавирус.

Всего за время пандемии в Бразилии выявили более 10,45 млн случаев заражения коронавирусом. Прирост новых случаев заражения за последнюю неделю составил в среднем порядка 53 тыс. новых случаев в сутки. Причем Globo отмечает, что в последнюю неделю наблюдается тенденция к росту заражений - показатели растут примерно на 18% по сравнению с предыдущими двумя неделями. По данным новостной службы, более 80% коек в палатах интенсивной терапии в столицах большинства штатов заняты пациентами, а в некоторых столицах совсем нет мест в таких палатах.

Бразильские СМИ отслеживают процесс вакцинации в стране с 21 января 2021 года. Первую дозу вакцины получили к настоящему моменту более 6,4 млн человек, это чуть более 3% населения Бразилии. Две дозы вакцины получили более 1,8 млн человек, это порядка 0,89% населения.

Ожидается, что в субботу в Бразилию прибудет сырье из Китая для производства вакцины, разработанной специалистами Оксфорда и AstraZeneca. Груз содержит активные фармацевтические компоненты, которые будут применены для производства препаратов, и в течение марта готовые вакцины, как ожидается, поступят в Минздрав страны.

Бразилия коронавирус

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