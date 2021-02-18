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Британия и Канада введут санкции против нескольких военных из Мьянмы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота, сообщают внешнеполитические ведомства двух стран.

"В координации с Канадой министр иностранных дел Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении МИД Британии в твиттере.

Канада, в свою очередь, решила ввести санкции против девяти военных из Мьянмы. "Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за неспособность расследовать "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Великобритания Канада Мьянма

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