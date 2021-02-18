Военные РФ и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию сотрудничества

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в четверг провел встречу с начальником Департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым, сообщили в российском Минобороны.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны, "согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу", говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее стало известно о предстоящей 22 февраля встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. По его словам, планируется обсудить двусторонние отношения, а также обменяться мнениями по международной проблематике.