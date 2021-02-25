Силовики пообещали обеспечить белорусам мирный труд и достойную жизнь

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Силовой блок обеспечит устойчивое функционирование экономической и политической системы общества, мирный труд и достойную жизнь белорусам, заявил журналистам после встречи с президентом Александром Лукашенко госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

Он заверил, что силовой блок страны готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки, и каждое ведомство блока способно решать задачи по обеспечению правопорядка в соответствии со своим предназначением, передает "БелТА". Президенту он доложил, что между ведомствами обеспечен достаточный порядок взаимодействия.

Вольфович выразил сожаление в связи с тем, что сейчас взаимоотношениям стран все больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, неприкрытое вмешательство в дела других государств. "Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе", - отметил он. В этой ситуации, по его словам, на первый план выходят вопросы обеспечения социально-экономического развития страны, от которых зависит устойчивое функционирование государства.