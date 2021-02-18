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США не будут спешить с выводом войск из Афганистана

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана, заявил американский министр обороны Ллойд Джеймс Остин.

"Он заверил союзников (НАТО - ИФ), что США не будут поспешно или неорганизованно выводить (войска - ИФ) из Афганистана", - говорится в сообщении Пентагона.

Остин напомнил, что США в настоящее время "тщательно изучают" свое соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы определить, придерживались ли его условий все стороны.

Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.

Министры обороны стран НАТО в четверг в ходе видеоконференции подробно обсудили ситуацию в Афганистане и перспективу присутствия войск альянса в этой стране.

"Мы сталкиваемся со многими дилеммами, и перед нами непростой выбор. На данном этапе мы не приняли окончательного решения о нашем будущем присутствии (в Афганистане)", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по завершении двухдневного видеосовещания глав оборонных ведомств государств Североатлантического альянса.

Он добавил, что по мере приближения крайнего срока - 1 мая - страны НАТО "будут продолжать тесно консультироваться и координировать свои действия". Столтенберг отметил, что альянс решительно поддерживает афганский мирный процесс, в рамках которого уже значительно сократил численность своих войск.

США Афганистан Талибан

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