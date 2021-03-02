Сенатор США просит главу Нацразведки опубликовать сведения о предполагаемых выплатах РФ талибам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский сенатор Тэмми Дакворт призывает администрацию президента Джо Байдена рассекретить и обнародовать разведданные о предполагаемых выплатах Россией боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) за нападения на военных США в Афганистане, сообщает Politico.

"В то время, как любая оценка разведки по этому вопросу, по понятным причинам, чувствительна, американская общественность и Gold Star Families (организация, созданная родственниками военных, погибших в ходе военных действий - ИФ) в частности, имеют острую потребность знать, есть ли какая-либо правда в этих утверждениях", - цитирует издание письмо Дакворт, адресованное директору национальной разведки Эврил Хейнс.

По мнению сенатора, возможные обещания вознаграждений за нападения на американских военных могли "вдохновить и стимулировать" талибов совершать атаки.

Она также раскритиковала администрацию экс-президента США Дональда Трампа за то, что не было представлено официального ответа на основные вопросы о том, были ли найдены какие-либо доказательства утверждений о выплатах.

"Я призываю вас принять меры там, где предыдущая администрация потерпела неудачу", - написала Дакворт.

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

В предыдущей администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.