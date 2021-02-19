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Итальянский посол не верит в новые антироссийские санкции ЕС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз не будет вводить антироссийские санкции, затрагивающие экономическую сферу, в связи с последним витком напряженности в двусторонних отношениях, считает посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я не думаю, что сейчас последние противостояния могут привести к новым санкциям в экономическом плане. И это уже я считаю хорошей новостью, потому что последние разногласия не должны усугубить экономическую картину", - сказал Терраччано на семинаре "Россия и Европа: Новые вызовы для экономического сотрудничества и преодоление пандемии", организованном банком "Интеза" и Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.

Посол отметил, что действующие санкции против РФ связаны, в первую очередь, с Минскими соглашениями. "Как только будет прогресс в этом треке, соответственно, можно будет постепенно отказываться от санкций", - отметил он.

По словам Терраччано, преградой в экономическом сотрудничестве России и Евросоюза может стать обсуждаемый в ЕС механизм "углеродного налога".

"Я думаю, что решение, как всегда, должно быть в диалоге и переговорах. Россия и Евросоюз должны сесть за стол переговоров, чтобы вместе обсудить эти новые механизмы во избежание неправильных последствий, чтобы этот механизм способствовал сокращению выбросов углекислого газа", - сказал посол.

Паскуале Терраччано Италия ЕС

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