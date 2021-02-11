ЕС начал обсуждать санкции против РФ за ситуацию с Навальным

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе приступили к процессу обсуждения возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

"Постоянные представители ЕС обсудили меры на заседании в среду", - пишет агентство, получившее эту информацию от знакомых с ходом совещания дипломатов.

Согласно данным, полученным Bloomberg, ни одна из стран ЕС не возразила против обсуждения этой темы.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов 10 февраля заявил, что не исключает новых антироссийских санкций со стороны ЕС, но он считает, что они не изменят российскую политику на европейском направлении.

Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза. Он отметил, что возможность введения санкций также будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 22 февраля.

В ходе визита в Россию в феврале высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции.

По итогам визита в Москву Боррель заявил, что Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга и что Евросоюзу придется думать над тем, как поступать дальше.

"Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым) указала на то, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Кажется, Россия все больше и больше отделяет себя от Европы. (...) Мой визит в Москву выявил, что Россия не желает использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", - написал он в воскресенье в своем блоге по итогам поездки в Москву.

Он отметил, что эти вопросы обсудят министры иностранных дел стран ЕС. "Как и всегда, решение по следующим шагам будет за государствами-членами. И да, эти шаги могут включать и санкции. И для этого у нас тоже есть опция благодаря недавно одобренному санкционному режиму ЕС, связанному с правами человека", напомнил Боррель.

Тем не менее по возвращении в Брюссель глава дипломатии ЕС подвергся ожесточенной критике за якобы проявленную слабость в доведении позиции Евросоюза до российских властей.

Возвращение Навального

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилете был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Согласно решению суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.