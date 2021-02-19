Адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой лишили лицензии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Адвоката члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии, сообщается в пятницу в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Как ранее сообщалось, в уведомлении о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии говорилось, что поводом для лишения защитника Колесниковой адвокатского статуса является "совершение действий, которые дискредитируют звание адвоката и адвокатуру", в виде административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП Белоруссии (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

В сентябре прошлого года Казак задерживали в рамках административного дела. Суд признал адвоката виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции и оштрафовал на 25 базовых величин ($280 с учетом роста базовой величины до 29 белорусских рублей).

Ранее лишился лицензии адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко, в отношении двух других ее адвокатов Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак - под стражей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%

На фоне продолжавшихся после выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.