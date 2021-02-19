ООН потребовала от ОАЭ доказательств, что принцесса Латифа жива

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Дочь правителя эмирата Дубай, принцесса Латифа, ранее заявлявшая о попытке родственников удерживать ее в заложниках, проходит лечение дома. В ООН потребовали от ОАЭ предоставить доказательства того, что принцесса жива. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление королевской семьи.

"Ее состояние продолжает улучшаться. Мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в должное время", - говорится в заявлении.

В посольстве ОАЭ в Лондоне ранее также указали, что "ее семья подтвердила, что за Её Высочеством ухаживают дома, ее поддерживает семья и медперсонал".

Ранее "Би-би-си" распространило видеозапись, на которой принцесса Латифа обвинила своих родственников в том, что они удерживают ее в заложниках с того момента, как она попыталась бежать в 2018 году. Она также рассказала, что опасается за свою жизнь. По ее словам, когда она предприняла попытку побега на яхте, ее поймали и вкололи наркотические вещества.

Записанное дочерью правителя Дубая видео вызвало широкий резонанс и призывы к ООН начать расследование. Совет по правам человека ООН потребовал от ОАЭ предоставить доказательства того, что принцесса жива.

Однако, как отмечает "Би-би-си" , королевская семья распространила лишь заявление, никаких фотографий или видеозаписей предоставлено в качестве доказательств не было.

Отец принцессы Латифы считается одним из самых богатых правителей в мире, он является правителем эмирата Дубай и вице-президентом ОАЭ.