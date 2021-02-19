Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 030+403 171

ООН потребовала от ОАЭ доказательств, что принцесса Латифа жива

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Дочь правителя эмирата Дубай, принцесса Латифа, ранее заявлявшая о попытке родственников удерживать ее в заложниках, проходит лечение дома. В ООН потребовали от ОАЭ предоставить доказательства того, что принцесса жива. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление королевской семьи.

"Ее состояние продолжает улучшаться. Мы надеемся, что она вернется к общественной жизни в должное время", - говорится в заявлении.

В посольстве ОАЭ в Лондоне ранее также указали, что "ее семья подтвердила, что за Её Высочеством ухаживают дома, ее поддерживает семья и медперсонал".

Ранее "Би-би-си" распространило видеозапись, на которой принцесса Латифа обвинила своих родственников в том, что они удерживают ее в заложниках с того момента, как она попыталась бежать в 2018 году. Она также рассказала, что опасается за свою жизнь. По ее словам, когда она предприняла попытку побега на яхте, ее поймали и вкололи наркотические вещества.

Записанное дочерью правителя Дубая видео вызвало широкий резонанс и призывы к ООН начать расследование. Совет по правам человека ООН потребовал от ОАЭ предоставить доказательства того, что принцесса жива.

Однако, как отмечает "Би-би-си" , королевская семья распространила лишь заявление, никаких фотографий или видеозаписей предоставлено в качестве доказательств не было.

Отец принцессы Латифы считается одним из самых богатых правителей в мире, он является правителем эмирата Дубай и вице-президентом ОАЭ.

ОАЭ Дубай

Новости по теме

Новости

Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада

Байден обвинил Россию в попытке внести раздор между странами Запада

Посол США не счел "дело Навального" первоочередной проблемой в отношениях с РФ

США вновь вступили в Парижское соглашение по климату

США вновь вступили в Парижское соглашение по климату

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой лишили лицензии

Сан-Марино стало 30-й страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V"

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

Итальянский посол не верит в новые антироссийские санкции ЕС

Brent подешевела до $63,18 за баррель

Brent подешевела до $63,18 за баррель

США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана

США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');