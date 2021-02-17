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ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций заявила, что направит запрос Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) по поводу принцессы Латифы, дочери эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум, который также является премьер-министром ОАЭ. Об этом сообщает "Би-би-си".

Принцесса обвинила своего отца в том, что он держит ее в заложниках в Дубае с тех пор, как она попыталась бежать в 2018 году. Ранее "Би-би-си" обнародовало видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против ее воли на вилле, "которая превращена в тюрьму". На окнах решетки, а ее постоянно охраняют, так что уединиться она может только в ванной. На видео принцесса говорит, что боится за свою жизнь. Когда именно оно было записано, установить не удалось.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что в ближайшее время направит запрос в ОАЭ относительно судьбы Латифы. Великобритания не осталась в стороне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство "обеспокоено", но "подождет и посмотрит, как (ООН) будет продвигаться" с их расследованием.

С помощью друзей принцесса Латифа попыталась бежать из Дубая, чтобы начать новую жизнь в феврале 2018 года. По словам Латифы, на родине ей запрещали водить машину и путешествовать. Через несколько дней после того, как она сбежала, принцесса Латифа была захвачена спецдесантом на лодке в Индийском океане. Принцессу доставили обратно в Дубай, где она и остается с тех пор. Ее отец сказал, что он действовал в ее интересах. Дубай и ОАЭ ранее заявляли, что принцесса Латифа находится в безопасности на попечении семьи.

Отец принцессы Латифы, шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум, является одним из самых богатых правителей в мире. Он имеет тесные отношения с рядом западных стран, в том числе с США и Великобританией, которые считают его стратегическим союзником. Несмотря на то, что Дубай является столицей мирового уровня, многие правозащитники отмечают, что в Дубае нет терпимости к инакомыслию, а судебная система дискриминирует женщин.

В 2019 году шестая жена эмира Дубая, миллиардера Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактум сбежала из страны в Лондон. Издание Daily Mail со ссылкой на близкие к семье источники подчеркивало, что официально эта информация не подтверждена. Другие источники не исключают, что на самом деле она могла отправиться в Германию. После побега принцессы Хайи в СМИ высказывались предположения, что она сможет рассказать о состоянии своей падчерицы, принцессы Латифы.

ОАЭ ООН

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