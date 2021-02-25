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Принцесса Латифа попросила Великобританию вновь открыть дело о похищении сестры

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Дубайская принцесса Латифа обратилась в британскую полицию с просьбой повторно расследовать похищение ее старшей сестры в Кембридже более 20 лет назад, сообщается на сайте BBC News.

В письме Латифа просит полицию Кембриджа возобновить расследование и помочь освободить принцессу Шамсу, которая была захвачена по приказу их отца. Рукописное письмо принцессы, которое ее друзья передали в среду в полицию Кембриджа, призывает британские власти принять меры и защитить ее сестру. Оно было написано в 2019 году, когда ее держали в заключении на вилле.

"Все, о чем я прошу вас, - пишет Латифа, - пожалуйста, уделите внимание ее делу... ваша помощь и внимание могли бы освободить ее".

В 2019 году Верховный суд Англии и Уэльса счел, что правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум похитил обеих дочерей и удерживал их против воли. На прошлой неделе Ранее "Би-би-си" обнародовало видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против ее воли на вилле после неудачной попытки побега из страны в 2018 году. С тех пор ООН запросила у Объединенных Арабских Эмиратов доказательства того, что Латифа жива.

В августе 2000 года, примерно через два месяца после побега из отцовского поместья Лонгкросс в графстве Суррей, старшую сестры Латифы насильно вывезли из Кембриджа, вертолетом доставили во Францию, а затем частным самолетом обратно в Дубай. Шамсу похитили, когда ей было 18 лет и с тех пор ее нигде не видели. На данный момент женщине должно быть 39 лет. Правительство Дубая никак не ответило на запросы BBC News о предоставлении комментариев.

Принцесса Латифа бин Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум - дочь правителя Дубая, премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и Хурии Ахмед Аль Мааш из Алжира. В конце февраля 2018 года она попыталась бежать из Арабских Эмиратов. В результате совместной операции Индии и ОАЭ в международных водах около берегов Индии 4 марта 2018 года ее насильно вернули обратно. Отец принцессы Латифы считается одним из самых богатых правителей в мире, он является правителем эмирата Дубай и вице-президентом ОАЭ.

ОАЭ Дубай принцесса Латифа принцесса Шамса Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум Кембридж

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