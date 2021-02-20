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В центре Еревана подрались сторонники и противники премьера Армении

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Драка между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошла у здания Оперного театра в центре Еревана, где демонстранты перекрыли движение по центральному проспекту Маштоца.

Как сообщил журналистам председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян, "подосланные властями люди попытались спровоцировать ситуацию, в результате чего произошла драка".

"Кроме того, автомобиль без номерных знаков въехал в толпу. К счастью, удалось избежать пострадавших", - отметил он.

Между тем, полиция не предпринимает каких-либо активных действий.

Как сообщалось, оппозиция Армении объявила о начале непрекращающихся акций протеста до тех пор, пока премьер республики не уйдет в отставку.

Демонстрантами перекрыто движение по двум центральным проспектам Баграмяна и Маштоца, а также на ряде улиц.

Никол Пашинян Армения Ереван

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